أحمد داش عن مسلسل مسار إجباري: تحمست كثيرا لدور حسين البرنس

قال الفنان أحمد داش، إنه يرفض وجود صعوبات أمام المواهب الشبابية بوازع أنهم مازالوا صغارا وليس لديهم الخبرة الكافية لتحمل المسؤولية، على الرغم من أن أكبر أندية العالم يستعينون بشباب ليحققوا لهم البطولات وهو دليل على أنهم أحيانًا يمتلكون قدرات أهم ممن هم أصحاب خبرة سنوات طويلة.

أحمد داش يشكر المتحدة على دعمهم بالبطولة المطلقة

وأضاف داش خلال لقائه فى برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفي على الراديو 9090، أنه يوجه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منحهم الفرصة الكبيرة لقيادة بطولة عمل درامي في موسم مهم وسط كبار نجوم الفن.

وأوضح أحمد داش أنه تحمس كثيرا عندما عرضت الشركة المتحدة عليه بطولة مسلسل مسار إجباري مع الفنان عصام عمر قائلا: «بتمنى نكسر النمط ده لأن العمل الحلو والمميز هيفرض نفسه».

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويعد مسلسل مسار إجباري تجربة شبابية، إذ يقود بطولتها كل من أحمد داش وعصام عمر في أولي تجاربهم بالبطولة المطلقة إلي جانب كل من صابرين وبسمة ومي الغيطي وجوري بكر ورشدي الشامي، وآخرين من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال.