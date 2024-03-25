عصام عمر يكشف كواليس علاقته التوكسيك في مسلسل مسار إجباري (فيديو)

أعرب الفنان عصام عمر عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل مسار إجباري، والذي يمثل أول بطولة مطلقة له في الموسم الرمضاني، ويتكون من 15 حلقة، إذ يعد المسلسل تجربة شبابية بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عصام عمر يكشف كواليس علاقته التوكسيك في مسار إجباري

وخلال لقائه في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفي على الراديو 9090 أضاف عمر أنه واجه علاقة توكسيك خلال أحداث مسلسل مسار إجباري، وكان يستغل باسم الحب، ولم يكن لديه أي رد فعل لكي يجعل الجمهور يشعر بمدى الظلم الذي يتعرض له وقت انفجاره، موضحا أن علاقات المصلحة منتشرة في وقتنا الحالي، وتغلف باسم الصداقة وغيرها.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة عصام عمر وأحمد داش، وصابرين، بسمة، ياسمينا العبد، أحمد داش، عصام عمر، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي وآخرين من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال.