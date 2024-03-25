مسلسل مسار إجباري الحلقة 15.. أحمد داش يسلم نفسه إلى الشرطة

مفاجآت عدة شهدتها الحلقة الـ14 من مسلسل مسار إجباري، إذ قرر حسين «أحمد داش» تسليمه نفسه إلى الشرطة، بعدما علم أنّ المحامي مجدي حشيش لفّق تهمة مقتل الممرض إليه هو وشقيقه علي «عصام عمر»، بعد إرسال الفيديو المسجل عليه الواقعة إلى الشرطة.

ووضع رجال مجدي حشيش سلاح الجريمة في المخزن الذي يلتقي فيه الشقيقان باستمرار حتى تكون التهمة كاملة، لكن حسين قرر أن يُسلم نفسه للشرطة والاعتراف بكل ما يحدث من المحامي مجدي حشيش.

التحقيق مع أحمد داش في الحلقة 15 من مسار إجباري

وخلال التحقيقات يكشف أحمد داش أمام النيابة كل ما يتعلق بقتل والده عمر البرنس على يد الممرض في المستشفى ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، وعلاقة مجدي حشيش والدكتور صفوت بمقتل الطالبة حبيبة، والتهديدات التي تعرضت لها أسرته من مجدي حشيش حتى يبتعدون عن البحث في القضية التي شغلت الرأي العام، والتى كانت آخرها طرد أمه من شقتها وخطف شقيقة الأصغر، من أجل رفضهم تسليم اللاب توب الخاص بالطالبة حبيبة إلى مجدي حشيش، ومع اعترافات حسين سيتغير سير أحداث الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري التي ستُعرض الليلة على أكثر من قناة تليفزيونية.