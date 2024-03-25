نقيب المهندسين يخاطب رئيس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المهن الطبية

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، في إطار تنسيق الجهود، وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترحٍ بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

مناقشة إدراج مهندسو الصحة ضمن مشروع الكادر

وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية في وزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، لأنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وأسوة بكل العاملين في القطاع الطبي.

وقال النبراوي إنّ هناك أعدادًا كبيرة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، لذا خاطبنا رئيس الوزراء لمناقشة حل الأزمة، وإدراجهم ضمن مشروع الكادر، بالموازاة مع العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم تعديل تشريعي على قانون تنظيم المهن الطبية إلى مجلس النواب.

وأضاف أنّ نقابة المهندسين تولي اهتماما بالغا بالمهندسين العاملين في كل القطاعات، مؤكدًا أنّ النقابة ستواصل سعيها الحثيث من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع أقرانهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.

مهندسو الأجهزة الطبية

وقال المهندس محمد حموده، إنّ المهندسين عنصرًا أساسيًا وفعالًا في جميع القطاعات، ومنها وزارة الصحة باختلاف تخصصاتهم وعلى رأسها مهندسي الأجهزة الطبية، مؤكدا أحقية انضمام المهندسين لهذا الكادر.