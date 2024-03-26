«الري»: جهود حثيثة للحفاظ على المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة

تعتبر المياه الجوفية أحد أهم مصادر المياه في مصر، إلا أنها تعد مصدرًا غير متجدد ينفد مع الاستهلاك الجائر غير المنضبط، وتقع مصر على أربع خزانات جوفية كبرى، أهمها خزان الحجر الرملي النوبي، الذي يمتد على أغلب خريطة مصر ويتسع لأكثر من 500 مليار متر مكعب مياه، وفقًا لتقديرات وزارة الموارد المائية والري، التي تحرص من خلال قطاع المياه الجوفية على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية؛ لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية.

الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية

أوضحت الوزارة، أنها تقوم بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، والتي تقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى 1 كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.

أكدت الوزارة أنه لا يتم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة.

أشارت إلى أن تلك الإجراءات تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية، ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

متابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية

تابعت الوزارة أنها تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة؛ لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية، وإضافة بيانات الآبار الجديدة.