منتخب فلسطين يبحث عن الفوز على بنجلاديش لتقليص الفارق مع أستراليا

يستضيف منتخب بنجلاديش نظيره فلسطين، صباح غدٍ الثلاثاء، على ملعب «ملوك باشوندهارا ارينا» بالعاصمة البنجالية «دكا»، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب فلسطين لكرة القدم الملقب بـ«الفدائي»، مباراة بنجلاديش، في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة، برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل المنتخب البنغالي، قاع المجموعة بنقطة واحدة.

كان منتخب فلسطين لكرة القدم «الفدائي»، حقق فوزًا عريضًا على بنجلاديش، الخميس الماضي، بخماسية نظيفة على ملعب «جابر الأحمد الدولي» بالكويت، بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وأحرز عدي الدباغ، لاعب منتخب فلسطين، ثلاثية في مرمى بنجلاديش، وشهاب قمبور هدفين، ليمنحا منتخب «الفدائي»، 3 نقاط غالية في مشواره في التصفيات.

منتخب لبنان يلتقي أستراليا على «ملعب كانبرا»

وفي مباراة أخرى، يلتقي منتخب لبنان، نظيره الأسترالي على «ملعب كانبرا» في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات آسيا المزدوجة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 و45 دقيقة صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وبهدفان اثنان، أحرزهما كارين باكوس، وكيي رووليس في الدقيقتين 5 و54 من عمر المباراة، حقق منتخب أستراليا، الانتصار على لبنان، على «ملعب كومبانك» بمدينة سيدني في مباراة الجولة الثالثة في منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ليتصدر منتخب «سوكرووس»، المجموعة بالعلامة الكاملة.

وفي المقابل، يحتل منتخب لبنان، المركز الثالث في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد نقطتين اثنين.