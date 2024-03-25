منتخب العراق يبحث عن فوز جديد على الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

يستضيف منتخب الفلبين نظيره العراقي، ظهر غدٍ الثلاثاء، على ملعب «ريزال التذكاري» في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم فيفا 2026، وكأس آسيا 2027، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب الفلبين صاحب الأرض والجمهور، مباراة العراق في المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما يتصدر منتخب العراق «أسود الرافدين»، المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط.

منتخب فيتنام يستضيف إندونيسيا

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، يستضيف منتخب فيتنام نظيره الإندونيسي، على ملعب «ماي دنه الوطني»، وتنطلق المباراة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب فيتنام، المركز الثالث بالمجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب إندونيسيا، المركز الثاني بـ4 نقاط.