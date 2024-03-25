مندوب موزمبيق بمجلس الأمن: تصعيد النزاع في غزة تهديد للسلم والأمن الدوليين
كتب:
محمد عزالدين
04:44 م | الإثنين 25 مارس 2024
مجلس الأمن
ثمن مندوب موزمبيق في مجلس الأمن، الجهود والمقترحات بشأن مشروع قرار لإنهاء الأوضاع الكارثية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأوضح مندوب موزمبيق، أن تصعيد النزاع في قطاع غزة تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أنه يجب العمل على صون السلم والأمن الدوليين وأي تدبير يتخذه مجلس الأمن يؤثر على المجتمع الدولي.
كما أكد ضرورة دعوة أطراف النزاعات لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.