مندوب موزمبيق بمجلس الأمن: تصعيد النزاع في غزة تهديد للسلم والأمن الدوليين

ثمن مندوب موزمبيق في مجلس الأمن، الجهود والمقترحات بشأن مشروع قرار لإنهاء الأوضاع الكارثية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح مندوب موزمبيق، أن تصعيد النزاع في قطاع غزة تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أنه يجب العمل على صون السلم والأمن الدوليين وأي تدبير يتخذه مجلس الأمن يؤثر على المجتمع الدولي.

كما أكد ضرورة دعوة أطراف النزاعات لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.