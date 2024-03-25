مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة كتب: محمد عزالدين 04:45 م | الإثنين 25 مارس 2024 مجلس الأمن اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جوتيريش: ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا لقرار مجلس الأمن «الخارجية اللبنانية»: سنقدم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي تفاصيل فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة بسبب فيتو روسيا والصين «الخارجية الصينية»: ندعم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات لوقف الحرب في غزة خلال ساعات.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة الولايات المتحدة: سنطرح غدا أمام مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مجلس الأمن غزة بقلم محمد عزالدين