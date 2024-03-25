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مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد عزالدين
04:45 م | الإثنين 25 مارس 2024
مجلس الأمن

مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين