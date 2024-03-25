طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل.. خطوات بسيطة وطعم أحلى من المطاعم

الكبدة بالردة من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، ومن أكثر المأكولات المحببة لدى كثير من الناس، إذ تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة سريعة وشهية، ولأن كثيرين لا يميلون إلى شراء مثل هذه الأطعمة من المطاعم، بل يفضلون إعدادها في المنزل، ضمانًا لجودتها وتلبية لجميع الأذواق وتوفيرًا للتكلقة، نستعرض طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل.

مكونات عمل الكبدة بالردة

يمكن عمل الكبدة بالردة في المنزل، من خلال توفير عدة مكونات بمقادير محددة، كالتالي:

500 جرام كبدة بقري مقطعة.

1 كوب ردة.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

2 فلفل أخضر حار مقطع.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

طريقة عمل الكبدة بالردة

بعد تحضير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن عمل الكبدة بالردة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- غسل الكبدة جيدًا ونقعها في الحليب لمدة 30 دقيقة.

- تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- إضافة البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون.

- إضافة الفلفل الأخضر الحار وتقليبه لمدة دقيقتين.

- إضافة الكبدة والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة وتقليبها حتى يتغير لونها.

- إضافة الردة وتقليبها حتى تتجانس مع الكبدة.

- تغطية المقلاة وتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- تزيين الكبدة بالبقدونس المفروم وتقديمها مع العيش البلدي.

الكبدة بالردة تناسب مختلف الأذواق

تناول الكبدة بالردة يختلف من شخص لآخر في الأسرة، فيمكن إجراء بعض التغييرات حسب الرغبة في أثناء عمل الكبدة بالردة في المنزل، منها إضافة بعض التوابل الأخرى مثل الكاري أو الزعتر.