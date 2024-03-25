رسامو الشوارع سر البهجة في ديكور إفطار المطرية.. «بنجهز قبل رمضان بأسبوعين»

حدث استثنائي أبطاله أهالي عزبة حمادة بحي المطرية في القاهرة، خطف قلوب الجميع منذ إطلاقه قبل 10 سنوات، يشارك فيه عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات، وينضم إليهم وافدين من دول أجنبية، يأتوا خصيصا للمشاركة في هذا الحدث الضخم «إفطار المطرية»، الذي تنتابك بمجرد رؤيته مشاعر من الدفء والسعادة، وتجبرك على ترديد مقولة «فيها حاجة حلوة».

إفطار المطرية

«افرحوا يابنات يلا وهيصوا، أسمراني عيوني سمرا، في قلوب بتحس بينا، ما تغيبش تاني عن اللمة»، شعارات عديدة دونها أهالي المطرية على جدران المنازل، منها مقتبسة من الإعلانات الرمضانية والبرامج الرمضانية.

قبل قدوم شهر رمضان المبارك بأسبوعين، بدأ أهالي المطرية الاستعداد لهذا الحدث العالمي، فالبداية كانت بتنزين الشوارع «إحنا قبل رمضان بأسبوعين بدأنا نزين الشوارع، وكمان السنة دي كبرناها أكتر عشان الناس تيجي تفطر وتشارك»، وفقا لما قاله أحمد غريب أحد رسامي المطرية المشاركين في هذا الحدث خل حديثه لـ«الوطن».

كواليس التجهيز لإفطار المطرية

رسم الشوارع 7 أشخاص وجميعهم من أهالي المطرية، إذ كانت علامات السعادة والفرحة تسيطر على الجميع بداية من الصغار حتى الكبار: «ناس كتير كانت عاوزة تشارك من بره المطرية في الرسم بتاع المنازل، لكن إحنا قولنا لا، عشان حابين كل حاجة تكون من داخل المنطقة» بحسب غريب صاحب الـ40 عاما، مشيرا إلى أن الأعداد هذا العام أكثر من الماضي.

نحو ألف كيلو محشي و25 ألف فرخة يقدمها إفطار المطرية هذا العام، وهو رقم كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ يشارك به كل أهالي المنطقة، ويستعدون لإفطار أكثر من من 10 آلاف شخص.

بداية فكرة إفطار المطرية

منذ عام 2013 كان إفطار المطرية مجرد فكرة بين أحد أهالي المنطقة، من خلال وضع طاولتين بجوار بعضهم البعض، الأمر الذي أثار غيرة بين أبناء المطرية لتعميم الفكر، ومن هنا بدأت الفكرة في الانتشار حتى أصبحت أكبر مائدة إفطار في العالم.