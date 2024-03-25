«دكان الفرحة» يدخل البهجة على قلوب 4 آلاف طالب بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج معرض «دكان الفرحة» الذي نظمه صندوق «تحيا مصر»، بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديد وذلك للطلاب الأولى بالرعاية، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، لاختيار ما يناسبهم من المعروضات بحرية تامة، وبدون مقابل.

دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية

وثمن الدكتور حسان النعماني، ما تطلقه الدولة المصرية من مبادرات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ومنها حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس، والتي تعد أكبر حمله كساء ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المصرية، تحت عنوان «دكان الفرحة 2» مليون فرحة، وإدخال البهجة والسعادة بينهم، والتي يتم تنظيمها بالجامعة للعام الرابع، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر وجميع القائمين علي تنفيذ هذه المبادرة بجامعة بسوهاج

توفير 20 ألف قطعة ملابس جديدة

وأوضح مسؤول صندوق تحيا مصر، أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة، ولكل طالب وطالبة حق اختيار 5 قطع مختلفة من بين المعروضات مجانًا.

ويستمر المعرض على مدار 3 أيام، إذ جرى تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء للطالبات، والأربعاء للطلاب.

وعلى هامش المعرض، التقى الدكتور حسان النعماني بالطلاب، مناشدهم بالاستفادة مما تقدمه الدولة المصرية لهم، من مختلف المعروضات المجانية، كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بفعاليات المعرض، والتي تأتي تزامنًا مع عيد الفطر المبارك؛ لإدخال البهجة والسرور عليهم.

شارك في الافتتاح كلاً من الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من اجل مصر.