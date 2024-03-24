جامعة سوهاج تسلم 3 طلاب من «قادرون باختلاف» أجهزة تعويضية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للطلاب داخل الجامعات، حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس السيسي، وفي هذا السياق، يقدم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة كافة أوجه الدعم لطلاب قادرون باختلاف من خلال إعفائهم من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية، إلى جانب توفير عدد من الأجهزة التعويضية، وتسهيل كافة الإجراءات لهم لتتم العملية التعليمية بسهولة ويسر ودون أي عقبات.

وأكد أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بجميع الطلاب من فئة «قادرون باختلاف» وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتمكينهم من كامل حقوقهم، موجهًا التحية لأسر وأولياء أمور أبنائنا الطلاب، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم، وتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من «قادرون باختلاف»، داعيا إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم في الحياة، متمنيا لهم كل التوفيق والخير والنجاح.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة التي ترتكز على رعاية قادرون باختلاف وتحقيق تكافؤ الفرص، سلم الدكتور حسان النعماني 3 طلاب أجهزة تعويضية وهي كرسي متحرك، 2 سماعة طبية وحذاء طبي وعصا طبية، وذلك على مستوى عال من الكفاءة لتمكنهم من الاندماج بالعملية التعليمية.

وأضاف أن الجامعة تتيح لهم العديد من التسهيلات من مقررات مسجلة صوتيا، تأدية الامتحانات بدون مرافق، دمجهم مع أقرانهم إلى جانب المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه.