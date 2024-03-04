3 مكالمات دولية احذر استقبالها عبر واتساب.. «قد تسلبك أموالك بالكامل»

هل تعلم أن تلقيك مكالمة من دولة أخرى قد يعرضك للاحتيال؟.. هكذا سيكون حالك بالفعل، إذ استقبلت مكالمات دولية من بعض الدول، إذ اشتكى عدد من مستخدمي واتساب من تلقي مكالمات دولية مشبوهة.. فما تفاصيلها وكيف تتفادى عملية الاحتيال؟

مكالمات دولية لا تستقبلها أبدًا

تشير هذه الشكاوى إلى ازدياد عمليات الاحتيال عبر واتساب، تلقى مستخدمون من مختلف أنحاء العالم مكالمات من أرقام دولية غير معروفة، وضعتهم في ورطة كبيرة، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، وتأتي هذه المكالمات من دول مختلفة، يرصد التقرير أبرزها، وطرق تفادي عمليات الاحتيال المنتشرة مؤخرًا، لعل أبرزها:

فيتنام (+84)

إندونيسيا (+62)

كينيا (+254)

خطوات يجب اتباعها قبل الرد على الأرقام الدولية

عملية الاحتيال تبدأ بادعاء المتصل، بأنه تابع لشركة مشهورة أو مؤسسة حكومية، من أجل أن يمنح الأمان للشخص المتلقي للمكالمة، ويبدأ طلب بعض المعلومات من الضحية، سواء شخصية أو مالية، في محاولة لإقناعه بفتح رابط قد يسلبه جميع أمواله بضغطة زر.

لذلك يجب توخي الحذر من استقبال أي مكالمات مفاجئة من أرقام دولية، خاصة إذا كنت لا تنتظر مكالمة من الخارج، فيجب عدم الرد على المكالمات من أرقام دولية غير معروفة، أو إعطاء أي معلومات شخصية أو مالية لأي شخص عبر الهاتف، إلى جانب عدم إرسال أي أموال لأي شخص عبر الهاتف، وقبل كل ذلك يجب الحرص على عدم فتح أي رابط يرسل إليك من شخص غير معروف.

وضمن النصائح التي قد تجعلك تتفادى تلك الاحتيالات، خاصة إذا كنت تتوقع مكالمة من شخص في دولة أخرى، فيجب قبل الرد التأكد من رقم هاتفه قبل الرد على المكالمة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التي تظهر هوية المتصل قبل الرد.