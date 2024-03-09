ميزة جديدة من واتساب لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.. كيف تستخدمها؟

يعمل تطبيق «واتساب» في الوقت الحالي على اختبار ميزة جديد قبل طرحها للمستخدمين، وهي مراجعة وسماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في الهواتف، ورسائل التطبيق لبعض المستخدمين على حساباتهم.

وتهدف ميزة واتساب الجديدة، وفقاً لما ورد في رسائل التطبيق للمستخدمين إلى تحسين تجربة إرسال الرسائل الصوتية لتطبيق واتساب بجودة مرتفعة، عقب مراجعاتها قبل إرسالها للتأكد من إرسالها بشكل صحيح.

طريقة استخدام الميزة الجديدة من واتساب

ولفت التطبيق إلى أنه لاستخدام الميزة يجب أن يكون تحديث التطبيق متناسب مع الميزة التي لم يتم طرحها حتى الآن لجميع المستخدمين، موضحًا أنه لاستخدام هذه الميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

1- قم بالتمرير رمز وأيقونة الميكروفون لأعلى لقفله من أجل العمل في وضع التسجيل.‏‏

2- قم بالمعاينة قبل الإرسال للتأكد من أنك قلت ما تريد توضيحه.‏‏

3- أعد التشغيل بسرعة عالية لتصفح الرسائل الطويلة على نحو أسرع.‏

وأعلن تطبيق واتساب في وقت سابق إمكانية وإتاحة استخدم حسابين على الهاتف نفسه‏‏، حيث يمكن الآن التبديل بين حسابين على واتساب طالما أن لهما أرقامًا مختلفة، ويمكنك إدارة محادثاتك دون عناء، سواء كانت للعمل أو للأمور الشخصية أو أي شيء آخر.‏