حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان 1445 هجريًا، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فأنّ مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:28 صباحًا.

الشروق: 5:54 صباحًا.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:12 مساءً.

العشاء: 7:28 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا، اليوم الثلاثاء 26 مارس الموافق السادس عشر من شهر رمضان، 14 ساعة و4 دقائق، وتزداد تدريجيًا مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.