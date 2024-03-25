مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15.. أمينة تنجو من ورطة الحفل وكريم «مزيف»

بعد الورطة الكبيرة التي وقعت فيها أمينة (جيسيكا حسام) ابنة دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى، خلال الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1، وذلك لأنها صورت فيديو دعت فيه جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي أن يشتروا تذاكر الحفل، لتكتشف الشرطة أن المنظمين ليسوا معروفي الهوية، وارتكبوا مخالفات عديدة، فوقعت أمينة ضحية للمساءلة القانونية عن هذا التنظيم الذي لا تعرف عنه شيئا.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة

وعمل مراد مكرم على حل قضية أمينة، وتمكن خلال الحلقة 15 أن يخرج أمينة من الورطة، بعد معرفة المنظمين الحقيقين للحفل المزيف، وفي الجهة المقابلة اكتشفت إنجي «جيهان الشمشرجي» أن خطيبها كريم الذي جعلها تقع في حبه، لم يكن هذا اسمه الحقيقي، بل هو مجرد «نصاب» باسم مزيف دخل إلى العائلة ليستحوذ على أموالها ويهرب.

عصابة عالمية

وبعد التحقق من هويته، اكتشفوا أنه يعمل ضمن عصابة عالمية للنصب على الناس، وسرقة أموالهم بطرق ملتوية، عن طريق إقناعهم بأمور على شاكلة شراء عقارات، والمساهمة في البورصة وأشياء من هذا القبيل.