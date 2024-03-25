مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة.. هل يتراجع أحمد عن ترك منزل ليلى؟

يُعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة عشر والأخيرة الليلة، ليسدل الستار على المسلسل العائلي الاجتماعي الذي تدور أحداثه حول عائلة ليلى «دينا الشربيني» وأحمد «شريف سلامة».

هل سيترك أحمد المنزل في الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل كامل العدد +1؟.. سؤال ينتظر المشاهدون الإجابة عليه من خلال الأحداث، حيث شهدت الحلقة السابقة شجارا بين ليلى وأحمد بعد أن وجدته جالسًا مع ملك بعد حصولها على الدكتوراه، وقرر أن يترك لها المنزل.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة

وفي لحظة الخلاف بينهما، جاء والد ابنتها أمينة ليأخذها تعيش معه بعدما انتشرت قصة قضيتها حول إساءة استخدام السوشيال ميديا، لينتهي المسلسل على تخيير الطفلة بين الذهاب مع أبيها الحقيقي أم أحمد الذي قام بترتبيتها والوقوف بجانبها.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة يعرض الليلة على شاشة أون في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بالتزامن مع وقت الإفطار.