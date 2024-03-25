6 علامات تحذيرية لمرض الزهايمر.. ناقشها مسلسل كامل العدد+1

لا تتذكر اسمك أو عنوانك أو موطنك، لا تعرف أقرب الناس إليك، وجوه وأحداث وتفاصيل مبهمة، لا تتذكر نفسك أو حاجتك أو ما تريد، الأيام تشبه بعضها وتخونك ذاكرتك في كل مرة، هذا بسبب مرض الزهايمر، المرض الذي سلط عليه الضوء مسلسل كامل العدد+1، إذ جسد بحرفية شديدة معاناة المرض، بتفاصيل مأساوية يعيشها مختار أبو أحمد، الدور الذي يؤديه تميم عبده، إذ يتطور المرض عنده حتى بات يسجل كل شيء.

علامات تحذيرية لمرض الزهايمر

ولمرض الزهايمر أسباب كثيرة من أهمها التقدم في السن، ومن لديهم إصابات في الرأس، والتاريخ الوراثي المرضي، وأصحاب العادات الصحية الخاطئة، ويتطور هذا بسبب التغيرات الدماغية، وهو ما أكده محمد الرشيدي، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحا وجود بعض العلامات التحذيرية لهذا المرض، تتمثل في التالي:

الضياع في الأماكن المعروفة لديه.

تكرار الأسئلة بشكل مستمر عن نفس الشيء.

وجود مشكلة في التعامل مع الأشخاص والأموال.

عدم معرفة كيفية التعامل في شتى الأمور.

صعوبة حل المشاكل وأداء المهام.

صعوبة إكمال المهام الحياتية المعتادة.

الوقاية من الزهايمر

وهناك خطوات يجب اتخاذها، لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وهي اتباع إرشادات العلاج للتحكم في الإصابة بالخرف، وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، وهو ما أوضحه محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أنه يجب تناول الأطعمة الصحية المليئة بالمغذيات والفتيامينات والحديد والبوتاسيوم والألياف من الخضراوات الورقية، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات أو الدهون، للوقاية من الزهايمر، لأنها تؤثر على الحالة الصحية ونشاط الدماغ.

مسلسل كامل العدد+1

يتكون مسلسل كامل العدد+1 من خمسة عشر حلقة، ويأتي موعد عرض الحلقة الأخيرة اليوم على شاشة ON Tv، في تمام الساعة 6:5 مساء، وعلى قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.