مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة.. شريف سلامة يواجه والد أمينة

تستمر الأحداث الأخيرة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة المقرر عرضها الليلة، حيث يزيد التوتر بين أحمد وليلي، بعد تهديدات ولد أمينة التي جسّدت دورها «جيستيكا حسام» بضمها لحضانتها، خاصة بعد أن تورطت في قضية بسبب حفل مجهول شاركت فيه، وتم إخراجها بكفالة مالية من النيابة، إلا أنّ أمينة ترفض طلب والدها وتصر على الاستمرار في العيش مع أحمد وليلي، مؤكدة أنّ أحمد هو والدها الحقيقي ولن تبتعد عنه.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة.. شريف سلامة يبحث عن براءة أمينة

على الجانب الآخر من أحداث مسلسل كامل العدد، يطلب أحمد من المحامي إخراج أمينة من التهمة التي وجهتها لها النيابة، خاصة أنّه حتى الأن لم يعلن لزوجته ليلى خطورة القضية، وتظهر التطورات مع أحداث الليلة من مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة.