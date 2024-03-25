فوائد الاستيقاظ مبكرا للجسم.. «عشان متبقيش زي إنجي» في مسلسل كامل العدد+1

«العالم ملك لمن يستيقظ مبكرًا»، مقولة للشاعر اللبناني جبران خليل جبران، جاءت على لسان الفنان أحمد كمال وهو يقنع الفنانة جيهان الشماشرجي، بأهمية وفوائد الاستيقاظ مبكرًا، وذلك خلال أحداث مسلسل كامل العدد+1، فما هي فوائد هذه العادة الصحية؟

فوائد الاستيقاظ مبكرًا

أكد أحمد كامل، أخصائي طب المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»،أن تلك العادة تعمل على زيادة إمدادات الدم في المخ وإصلاح الأنسجة وتعزز الصحة البدنية والصحة العامة.

ماذا يحدث للجسم عند الاستيقاظ باكرًا؟

ويعزز الاستيقاظ مبكرًا من الصحة النفسية والجسدية، ويزيد من سلامة التفكير والانتباه والتذكر، كما أنه يقلل من نسب الإصابة بالخرف، والكثير من الفوائد تمثلت في التالي، وفقا لما سردها «كامل»:

يعمل على تقليل الإصابة بالأمراض القلبية والجلطات المفاجئة.

يحمي الجسم من الإصابة بالاضطرابات المرضية الكثيرة.

يعطى جسمك الفرصة للراحة والاستيقاظ نشيطًا.

زيادة التركيز أثناء اليوم.

تعزيز عمل الخلايا المناعية للجسم.

يساهم في الأداء السلس للأعضاء.

زيادة مستوى الذكاء والتركيز والقدرات العقلية والادراكية.

فوائد الاستيقاظ مبكرًا على الصحة النفسية

أما بالنسبة لفوائد الاستيقاظ مبكرًا على الصحة النفسية، فأوضحتها إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة إن هناك من يعاني من مشاكل عدم القدرة على الاستيقاظ في وقت مبكر من الصباح، إلا أن الاستيقاظ مبكرًا يقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب والنوبات الليلية، والكثير من المشاكل النفسية من الفصام وانخفاض الفعالية الذهنية، ويساعد في تنظيم جدول النوم، مما يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية والشعور بالارتياح.