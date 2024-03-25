عدلي القيعي: والدي مر بمحنة.. وجاءه الإنصاف بالرضا والقبول

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه وأسرته مروا بمِحنة بسبب قرار الحراسة والتأميم، إلى أن أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارًا بعدم دستورية إجراءات الحراسة والتأميم وما ترتب عليهما، موضحًا أن خلال هذه السنوات المحنة كان هناك العديد من التجار الذين وقفوا بجانب والده وساندوه في أزمته.

إطلاق اسم والده على شارع في كفر الزيات

وشدد «القيعي»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على أنه بعد سنوات من العمل وقف والده مرة أخرى في عمله التجار واستعاد عددا من الممتلكات التي تم بيعها، موضحًا أن اشترى منزلا آخر في كفر الزيات، إلا أن المفاجأة هو إطلاق اسم والده على ميدان وشارع في مدينة كفر الزيات.

ونوه بأن والده عانى طويلًا وجاءه الإنصاف بالرضا والقبول والصبر، مؤكدًا أنه يلجأ دائمًا إلى الله كما فعل والده خلال أزمات عديدة مر بها.