منة عدلي القيعي تكشف عن أمنية قديمة تحققت في رمضان.. ما علاقة عمرو دياب؟

أمنية عمرها 5 سنوات، كشفت عنها الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، بعد أن تولت مسؤولية تأليف إعلان عمرو دياب الجديد لإحدى المشروعات السكنية الذي عٌرض في رمضان 2024.

«حلم قديم وحلم جديد بيتحققوا سوا»، هكذا كشفت نجلة مدير تعاقدات النادي الأهلي السابق، عن تحقيق حلمين مشتركين، بالتعاون الأول مع الفنان عمرو دياب، وإصدار أول إعلان لشركتها، بحسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير انستجرام.

حلم منة القيعي تحقق بعد 5 سنوات.. ما علاقة عمرو دياب؟

منة القيعي نشرت صورة خلال تواجدها في إحدى حفلات الهضبة عام 2019، والتي علقت عليها حينها بجملة: «يوم ما، عمرو دياب، يوم ما»، لتنشر معها صورة لها رفقته بعد أن حققت الحلم وسجلت أول تعاون مشترك معه في رمضان 2024، معلقة: «5 سنوات بين الصورتين، لم يكن أبدا هدفي من العمل، ولكن هذا للفتاة الصغيرة التي كانت حاضرة تلك الحفلة، عمل رائع أن تحقق الوعد».

من هي منة القيعي مؤلفة إعلان عمرو دياب الجديد؟

منة القيعي هي شاعرة غنائية، وهي نجلة مهندس صفقات الأهلي ومستشار تعاقداته، عدلي القيعي، وكتبت العديد من الأغاني البارزة في السنوات الأخيرة، منها اختياراتي مدمرة حياتي للفنان أحمد سعد، ودلوقتي عجبناكوا للفنان بهاء سلطان، عيشها بعافية للفنانة نانسي عجرم، والغزالة رايقة، وسايرينا يا دنيا، والعديد من أغاني الأفلام والإعلانات.