ملخص كامل العدد +1 الحلقة 15.. ملك تصارح أحمد بحبها فيصرفها من عيادته

بعد نظرات الحب، والتودد الممزوج بالرقة والاهتمام، خلال الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد +1، استطاعت نوران عبد الوارث التي تجسد دور الدكتورة ملك، مصارحة أحمد (شريف سلامة) بحبها له خلال الحلقة 15، وذلك بعد فترة كبيرة من العمل معه في عيادته.

ملخص كامل العدد +1 الحلقة 15

وفي الحلقة الماضية، ناقشت ملك رسالة الدكتوراه الخاصة بها، وحضرها أحمد، وبعد الانتهاء خرجا معًا إلى مطعم ليتناول العشاء، وفي اللحظة التي حاولت فيها ملك أن تصارحه بحبها له، أتت ليلى (دينا الشربيني) زوجة أحمد وأظهرت غضبها لهما ثمّ انصرفت.

ملك تصارح أحمد بحبها له

خلال الحلقة 15 اليوم، اجتمع أحمد وملك مرة أخرى، ليقدم لها اعتذاره عن سوء الفهم الذي صدر من زوجته ليلى، ثمّ صارحها بأنه يحب الحديث معها، لتقاطعه قائلة، إنه يعلم بحبها له، ثم تداركت نفسها واعتذرت له، لأنها أحست هذا الإحساس الذي من المفترض ألا تشعر به تجاه رجل متزوج، وتبادلا الحديث لينتهى الأمر بأنه صرفها من عيادته إلى عيادة طبيب آخر لتعمل معه.