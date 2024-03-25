مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة تحرق الكتاب المسحور

بدأت الحفلة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 بمحاولات الكبير بمساعده هجرس، في صرف العفريتة بتعويذة من الكتاب المسحور.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

بعد أن وجد هجرس الكتاب المسحور، اعتقد الكبير أن هذه التعويذة التي حبست العفريتة لوجي، ويقترح على هجرس أن يقرا التعويذة على العفريتة حتي تنصرف، وينزل الجميع إلى الدوار، ويجد العفريتة ترقص هي ومربوحة، ويتحدث معها الكبير حتى لا تلتفت لهجرس، ويبدأ الأخير في تلاوة كلمات التعويذة وهي: «أيتها الروح الأسفنجية ذات البشرة الدهنية أظافرك مطلية بحلاوة طحنية»، لتكتشف العفريتة خيانتهم لها وتحرق الكتاب، وتعلق هجرس في سقف الدوار ثمّ تطرحه داخل البلكونة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 عقب أذأن المغرب مباشرة، في السادسة مساءً، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثمّ تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».