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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة تختار عريسا عن طريق برنامج Date sho

كتب:

ياسمين محمود
07:16 م | الإثنين 25 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

كشف الكبير للعفريتة خلال الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8، أنه لم يجد عقد زوجها العرفي من «الكبير هبل».

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وأعطى الكبير الجوابات التي وجدها في غرفة الكبير هبل للعفريتة؛ لتجد أن الكبير هبل تزوج ابنة خالتها 5 مرات عرفيًا، بينما تزوجها مرتين فقط، لتغصب وتثور، وبعدها تقترح الزواج من الكبير أو هجرس أو نفادي أو العترة، لتأخد الورقة العرفي وتعود إلى أهلها.

فرحت العفريتة وقررت التعرف عليهم أكثر من خلال برنامج Date show، فيما يحاول الكبير، إبعاد العفريتة عنه عن طريق ذكر صفات سلبية في شخصيته، لكنها تمسكت به أكثر.

أبطال الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وتضم الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 كل من الفنانين أحمد مكي، ومصطفى غريب، ومحمد سلام، وحاتم صلاح، وشيماء سيف التي تجسد دور العفريتة لوجي.

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