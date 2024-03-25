جزائريان يسافران إلى مصر لحضور إفطار المطرية: «الأهالي فتحوا بيوتهم لاستقبالنا»

عرفا مائدة إفطار المطرية من أصدقائهما المصريين، وقررا السفر من الجزائر إلى مصر للمشاركة في الاحتفالية الكبرى والتواجد في أطول مائدة إفطار في العالم، في أجواء لا تتكر إلا كل عام، كما حرصا على أن يشهدها التجهيزات والاستعدادات قبل الإفطار بأيام.

إفطار المطرية.. فرحة لن تراها إلا في مصر

يحكي الجزائريان يوسف سيد ومحمد ناصري لـ«الوطن»، أن مشاركتهما في إفطار المطرية جاءت لحضور الفرحة والمشاهد التي لن يروها إلا في مصر فقط: «إحنا جايين مخصوص عشان الفطار، عرفنا فطار المطرية من أصدقاء مصريين كلمونا، فطار وفرحة وبهجة وأجواء حلوة بنحب نعيشها، عشان كده كنا حريصين على المشاركة».

منازل أهالي المطرية مفتوحة لاستقبال الوافدين

يعيش الجزائريان في بيوت أهالي المطرية التي تم تجهزيها خصيصًا لاستقبال الوافدين من الخارج لحضور إفطار المطرية: «استقبلونا أفضل استقبال وكانت أحلى أيام قضيناها وسط أهلنا في مصر، الأهالي فاتحة بيوتها لينا، وكمان روحنا الأهرامات والمناطق السياحية، وهنسافر بلدنا السبت الجاي».

تفاصيل إفطار المطرية الشهير

ويقدم إفطار المطرية الشهير هذا العام نحو 1000 كيلو محشي و25 ألف فرخة، وهو رقم كبير مقارنة أيضًا بإفطار رمضان الماضي، ويجهزون أيضًا لمفاجأة كبرى تتعلق بفقرات فنية جديدة، سيحضرها قرابة 10 آلاف شخص، وهو عدد أكبر بكثير مما حدث الموسم الماضي.