«روحه معانا في رمضان».. ابنة سيد مكاوي بصحبة أبيها بإفطار المطرية

بملامح تحمل علامات السعادة والفخر، ظهرت أميرة سيدة مكاوي، بجوار جرافيتي والدها الراحل الملحن والمطرب سيد مكاوي، المرسوم على أحد جدران شوارع المطرية، التي تستضيف الإفطار الجماعي السنوي، مدون عليها جملته الشهيرة «اصحى يا نايم وحد الرزاق»، التي غناها خلال برنامجه «المسحراتي».

أميرة سيد مكاوي بجوار والدها

عبرت أميرة سيد مكاوي عن فخرها بوالدها أثناء حضورها إفطار المطرية، الحدث العالمي الذي يخطف القلوب في شهر رمضان من كل عام، إذ نشرت عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، صورة إلى جوار جرافيتي والدها، معلقة عليها: «أنا بفطر في أجمل أماكن مصر النهاردة، وكمان جنب أبو السيد، وأقابل أحباب قريبين من قلبي.. هنا مصر اللي بجد.. تعيش مطرية».

مشاهير في إفطار المطرية

عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة، يشاركون في إفطار المطرية، من بينهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، الإعلامية آية عبد الرحمن، والشيخ أسامة الأزهري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والشخصيات المعروفة، وفقا لما ذكره معاذ رضوان مسؤول الميديا في إفطار المطرية لـ«الوطن».

إفطار المطرية

حضر أكثر من 10 آلاف شخص في إفطار المطرية، وهو عدد أكبر بكثير مما حدث الموسم الماضي، إذ تم تجهيز أنواع مختلفة من الطعام، منها المحشي والفراخ المشوية والأرز والسلطات، بالإضافة إلى الحلويات مثل الزلابية والقطايف والكنافة وغيرها، وكذلك أنواع الفواكه المختلفة والعصائر.

وبدأ أهالي المطرية تقديم حفل إفطار المطرية منذ 10 سنوات، إذ يتم فيه إعداد مئات الطاولات، لتعكس مظهرًا جماليًا وجذابًا، فالجميع يتنظر هذا الحدث من العام للأخر، حيث تسيطر عليهم السعادة والفرحة.