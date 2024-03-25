«الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:43 م | الإثنين 25 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الحياة» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر إمام مسجد الحسين: العطاء يزيد الرزق أضعافا ويفتح الأبواب المغلقة بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر الحسين بث مباشر بقلم محمد عزالدين