دولة تسجل درجة حرارة 10 تحت الصفر رغم انتهاء الشتاء.. تؤثر على الاتصالات والسفر

مع توقعات لبداية قوية لفصل الصيف في جميع أنحاء العالم، لا سيما وسط تأثيرات ظاهرة النينو على المناخ العالمي في عام 2024، تم إطلاق تحذير من اجتياح موجة باردة لبعض دول العالم خلال الأسبوع الجاري.

مكتب الأرصاد الجوية العالمي، أطلق تحذيرًا باللون الأصفر من الطقس لأجزاء في بريطانيا مع هطول أمطار غزيرة وثلوج هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تجتاح موجة باردة جميع أنحاء البلاد مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجات مئوية، ومن المحتمل أن تصل إلى اسكتلندا في 3 أبريل، حسبما توقعت «WX Charts».

انخفاض مفاجئ في الحرارة في بعض دول العالم

ومن الممكن أن تنخفض درجات الحرارة أيضًا إلى -4 درجة مئوية في ويلز و-6 درجة مئوية في شمال إنجلترا الأسبوع المقبل، وسط الثلوج وظروف الشتاء الذي من المفترض أن يكون انتهى، وفقا لـ«تايمز أوف إنديا».

«الضغط المنخفض من المرجح أن يؤدي إلى أسوأ أحوال جوية في اسكتلندا على الرغم من أن لندن لديها توقعات رطبة معظم الأسبوع المقبل»، هكذا وصفت هيئة الأرصاد الجوية الأحوال في بعض الأماكن، مؤكدة أن الأمطار والثلوج لديها القدرة على إحداث اضطراب في الأماكن، خاصة أثناء السفر مع تركز الثلوج على الأراضي المرتفعة.

تأثير قوي لانخفاض الحرارة على بعض الدول

«هناك احتمال لحدوث انقطاع في التيار الكهربائي وقد تتأثر الخدمات الأخرى، مثل تغطية الهاتف المحمول، هناك احتمال أن تصبح بعض المجتمعات الريفية معزولة، حيث يؤدي الرش والفيضانات إلى ظروف قيادة صعبة وإغلاق بعض الطرق»، هكذا تمتد مخاطر اضطرابات الأحوال الجوية إلى الظروف المعيشية، بحسب مكتب الأرصاد الجوية العالمي.