الأرصاد تحذر من طقس آخر يوم في فصل الشتاء: سقوط أمطار تصل إلى القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم وتصل الى القاهرة وذلك مع بداية ساعات المساء، إذ تتكاثر السحب الممطرة الآن على شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط الشرقية والغربية، وتشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.

سقوط أمطار تصل للقاهرة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، سوف تمتد الى القاهرة الكبرى، إذ تشير صور الأقمار الصناعية إلى أن السحب الممطرة ستمتد من شمال البلاد للداخل مع تقدم ساعات النهار، ومن المتوقع سقوط أمطار تصل إلى القاهرة في آخر ساعات فصل الشتاء، وستتراوح نسبتها بين 30 إلى 40%، وهي بين متوسطة وخفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانًا.

منخفض جوي وكتل صحراوية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّ موجة الأمطار ستشمل المحافظات الساحلية ومنطقة مصر الوسطى وسيناء، وذلك يرجع لتعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية حارة من جنوب البلاد، والتي تأتي مع منخفض جوي ممطر على سطح البحر المتوسط، يسبب حالة عدم استقرار، ومن المتوقع استمرار حال عدم الاستقرار طوال الأسبوع الأول من فصل الربيع الذى سيبدأ غدًا الجمعة جغرافيًا.