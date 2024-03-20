عاجل.. أعنف أيام الشتاء.. 15 محافظة تستقبل أمطار رعدية خلال ساعات

أعلنت غرف العمليات المركزية في 14 محافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، كما تشهد البلاد عاصفة ترابية، إذ تصل سرعة الرياح إلى 36 كيلو مترًا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية.

أمطار رعدية تضرب المحافظات

وتشهد 14 محافظة وهي: «القاهرة، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، السويس»، فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

عاصفة ترابية تؤثر في المحافظات

وفيما يتعلق بسرعة الرياح في المحافظات سجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبلغت 36 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت سرعتها في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 30 كيلو متر في الساعة، وفي السواحل الشمالية الغربية سجلت 34 كيلو متر في الساعة.

وتشهد جميع المحافظات غدًا طقس غائم جزئيًا، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود بها طقس مشمس على مدار اليوم مع انعدام فرص سقوط الأمطار في شمال وجنوب الصعيد.