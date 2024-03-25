ياسمين صبري تكشف عن أول حب في حياتها.. ماذا كان يعمل؟

دائما تكون الفنانة ياسمين صبري محل اهتمام الكثير من المتابعين والمحبين، فتتمتع بجماهيرية كبيرة، لذلك بعد فترة طويلة، عادت مجددا للحديث عن أسرارها وحياتها الشخصية في أحد اللقاءات التلفزيونية التي منها الحديث عن أول شخص أحبته وأعجبت به.

وكشفت الفنانة ياسمين صبري، في تصريحات تلفزيونية عن أن أول شخص أحبته كان بطل إفريقيا: «وأنا صغيرة كنت لاعبة سباحة باسم مصر، وأعجبت ببطل إفريقيا، قوي وناجح وبطل ومركز وشغوف»، مشيرة إلى أنه كان إعجاب من بعيد لبعيد دون اعتراف.

ياسمين صبري تتحدث عن حياتها الشخصية

وقالت الفنانة ياسمين صبري إن حياتها الشخصية لم تشهد العديد من قصص الحب، معتبرة أن القصص التي كانت في الصغر عبارة عن نوع من الإعجاب، مضيفة أنها تحب الرقة والنعومة والهدوء.

وقالت إن وجودها في حياة أي رجل يعد إضافة كبيرة له لأنها عانت لتطوير نفسها وأسلوبها وطريقتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطأ في حياتها؛ الأمر الذي يجعل كيانها إضافة لأي رجل يتزوجها، موضحة أنها تتعمد قلة الظهور في تفاصيل الحياة الفنية، إذ تكتفي بالتمثيل فقط لأنها تستهدف التوازن في حياتها الشخصية.

الأمل في ممارسة الأمومة

تأمل ياسمين صبري أن تكون أما وتمارس رسالتها في الحياة بأن تنجب أطفالا وتعلمهم من أجل المجمتع حتى تتمكن من إضافة أجيال واعية نفسيا وليس حاقدين على أحد في المجتمع، مشيرة إلى أنها متعلقة بجدتها الراحلة لدرجة كبيرة، ما جعلها في حالة إنكار شديدة بعد وفاتها عام 2020، لذلك ترفض الذهاب للمقابر.