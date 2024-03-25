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دراما المتحدة

ياسمين صبري: كسبت فلوس بسهولة عشان تمتعني بأفضل وأنقى الطرق

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:58 ص | الإثنين 25 مارس 2024
ياسمين صبري

ياسمين صبري

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنّها ربحت المال بطرق سهلة وبسيطة، وهذا أحد أنواع الرزق، متابعة: «الفلوس جميلة لما تيجي بسلاسة من غير ما تحضر بهوس وبجري الوحوش، عشان تمتعني بأفضل وأنقى الطرق».

وتابعت ياسمين صبري، في تصريحات تلفزيونية، أنّ كسب المال بسهولة لا يتطلب أن تكون محترف وملتزم، بل أن تبذل جهدا بسيطا، مضيفة: «مين قال إن الإنسان الطاهر الكويس القريب من الله بيعيش زاهد في الحياة، ويقول كل نصيبي هاخده في الجنة، لا، هي جنتين في الدنيا والأخرة».

فيلم ياسمين صبري الجديد

وفى سياق آخر، تستعد الفنانة ياسمين صبري، لبدء تصوير فيلمها الجديد مع بيتر ميمي، الذي يعد أول سوبر هيرو نسائي عربي، ويأتي تحت عنوان «دليلة».

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