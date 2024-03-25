رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ياسمين صبري: «أنا حاجة نادرة» والرجل الشرقي يعشق هذا النموذج

كتب:

أحمد شعراني
07:30 م | الإثنين 25 مارس 2024
ياسمين صبري

ياسمين صبري

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها استطاعت أن تبني لنفسها كيانا خاصا بها، يكون إضافة لأي رجل، وكل شيء عملت عليه سواء فيما يخص سمعتها وأسلوبها وطريقتها.

ياسمين صبري: أنا ست متحفظة في كل شيء

وأضافت ياسمين صبري، في تصريحات تلفزيونية، «أنا ست متحفظة في لبسي وطريقتي وأسلوبي وأفلام وظهوري وفي كل شيء، والرجل الشرقي يعشق النموذج دا، ودي حاجة نادرة.. أنا حاجة نادرة، نادرة في قلة ظهوري».

ياسمين صبري: الست احتواء والرجل أمان

وتابعت: «مش هتلاقيني في after party، أنا بشتغل بس، أنا ست زي ما بحب أكون في قمة أنوثتي، أحب زوجي يكون في قمة رجولته، الست بتقعد في الكهف والرجل هو اللي يطلع يصطاد، الست احتواء والراجل أمان، وجزء من رسالتي الزواج وبناء عائلة وتربية أطفال».

اقرأ المزيد:

ياسمين صبري: كسبت فلوس بسهولة عشان تمتعني بأفضل وأنقى الطرق

ياسمين صبري: عانيت لتطوير نفسي.. وأصبحت إضافة لأي رجل

ياسمين صبري: «حياتي مكنتش سهلة.. واشتغلت وأنا عمري 17 سنة»

لماذا تضع ياسمين صبري شنطتها على كرسي خاص بالطائرة؟.. شروط عقد البيع السبب

عيد ميلاد ياسمين صبري يثير فضول الجمهور.. مين جايب الورد والهدايا؟
بقلم أحمد شعراني