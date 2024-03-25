ياسمين صبري: «أنا حاجة نادرة» والرجل الشرقي يعشق هذا النموذج

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها استطاعت أن تبني لنفسها كيانا خاصا بها، يكون إضافة لأي رجل، وكل شيء عملت عليه سواء فيما يخص سمعتها وأسلوبها وطريقتها.

ياسمين صبري: أنا ست متحفظة في كل شيء

وأضافت ياسمين صبري، في تصريحات تلفزيونية، «أنا ست متحفظة في لبسي وطريقتي وأسلوبي وأفلام وظهوري وفي كل شيء، والرجل الشرقي يعشق النموذج دا، ودي حاجة نادرة.. أنا حاجة نادرة، نادرة في قلة ظهوري».

ياسمين صبري: الست احتواء والرجل أمان

وتابعت: «مش هتلاقيني في after party، أنا بشتغل بس، أنا ست زي ما بحب أكون في قمة أنوثتي، أحب زوجي يكون في قمة رجولته، الست بتقعد في الكهف والرجل هو اللي يطلع يصطاد، الست احتواء والراجل أمان، وجزء من رسالتي الزواج وبناء عائلة وتربية أطفال».