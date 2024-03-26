مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. أحمد مكي يكشف مقلب العفريتة

كشف جوني «أحمد مكي» وطبازة، خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 للكبير أن العفريتة هي مقلب تم تصويره لقناة خاصة من المفترض أن يقدم فيها جوني برنامج مقالب رمضاني.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وبعد طلب الكبير أوي من العفريتة خلال أحداث الحلقة 15 أن يكون هناك حفل زفاف لهم، في لحظات فوجئ بحفل زفاف خارج الدوار، ليظهر المنتج الذي عرض على جوني تقديم فكرة برنامج مقالب ويخبر الكبير أن ما تم تصويره هو مقلب كان بالاتفاق مع هجرس وطبازة اللذين سعدوه في ترتيبات المقلب، ليغضب الكبير ويدخل الدوار ويعود ببندقية ويهدد المنتج أن يضربه إذا ذاع ما تم تصويره وتنتهي الحلقة.

أبطال الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي بدور جوني والكبير أوي، رحمة أحمد بدور مربوحة زوجة الكبير، محمد سلام دور هجرس، حاتم صلاح دور نفادي، مصطفى غريب دور العترة، وضيفة الشرف شيماء سيف في دور العفريتة لوجي.