مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة تختار الكبير أوي عريسا لها

وقع اختيار العفريتة لوجي خلال الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 على الكبير أوي ليكون زوجا لها.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

أعلنت العفريتة لوجي بعد المسابقة التي أقامتها من أجل اختيار عريس مناسب، أنه وقع اختيارها على الكبير أوي ليكون زوجا لها وكانت الصدمة للكبير أوي وزوجته مربوحة.

ورفض الكبير أن يتم الزواج دون حفل زفاف لتخبره العفريتة في وقتها أن حفل الزفاف مقام خارج الدوار بوجود فرقة موسيقية من العفاريت.

مواعيد إعادة الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

ويُعاد مسلسل الكبير أوي على قناة on في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

يذكر أن مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حسين حجاج، حاتم صلاح.