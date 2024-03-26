يبدأ الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8، حكاية جديدة بعد انتهاء حكاية العفريتة لوجي في الحلقة السابقة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 16

ويأتي العرض الأول لمسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 16 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث المثيرة فحاول الكبير أوي أن يحصل على العقد العرفي الخاص بزواج الكبير هبل والعفريتة لوجي ولكنه لم يجده، وتقترح العفريتة أن تتزوج واحدا منهم، وتكتب عقد عرفي حتى تستطيع العودة إلى أهلها مرة أخرى، وتختار الكبير أوي من بينهم، ثم يكتشف في النهاية أن الحكاية كلها مقلب تم تصويره لإحدى القنوات الفضائية، ليرفض الكبير الأمر ويهددهم بالبندقية.