ملخص الحلقة 15 مسلسل بيت الرفاعي.. سيد رجب يحاول قتل عايدة رياض

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة فى السباق الرمضاني، ويقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي، الذي تورط فى جريمة قتل والده من الحلقة الأولى، ولم يثبت براءته حتى الأن.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. سيد رجب يطلب مقابلة ياسين

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي طلب الحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيتة الفنان سيد رجب، من ابن شقيقه دكتور ياسين أن يقابله، لكن الأخير تخوف من أن يغدر به مثل المرة السابقة ويسلمه لفاروق، الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق، لذلك قرر أن يختبره.

وبالفعل أخذ ياسين موعد مع عمه الحاج عبد الحميد، وعندما وصل الى المكان هاتفه وأخبره أن يؤجل الموعد، ويراقبه ليرى هل فاروق معه أم لا، وبالفعل سار ورائه بالسيارة حتى وصل إلى عمارة، ودخل المعلم سعيد الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد لطفي ليراقبه، فاكتشف أنه يحاول قتل سيدة تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، لكنه منعه ودخل دكتور ياسين ليفهم من هي هذه السيدة، لكن أخبره الحاج عبد الحميد أنها غلطة قديمة في حياته، لكن خلال المشهد كشف عن أن هذه السيدة والدة فاروق.