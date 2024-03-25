مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. أمير كرارة يسرق سيد رجب

تطورت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي بسرقة الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، وكان وراء هذا دكتور ياسين الذي يقدم دوره الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. ياسين يعثر على دولارات والده

وكشفت الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي عن رؤية دكتور ياسين للخزنة التي خبأ والده فيها الدولارات والتي يملك الحاج عبد الحميد المفتاح الخاص بها، ورتب لكيفية الحصول على هذا المفتاح وبالفعل سلط عليه المعلم سعيد ليسرقه.

وبالفعل نجح المعلم سعيد في سرقة المفتاح من الحاج عبد الحميد وسرقة كل ما معه وأعطاه للدكتور ياسين الذي اتجه على الفور إلى الخزنة وفتحها وأخذ كل ما بها من أموال.

أبطال بيت الرفاعي

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وميرنا جميل وصفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين.