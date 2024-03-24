مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. أمير كرارة يكشف كمين سيد رجب

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 التي انطلق عرضها منذ قليل عبر شاشة قناة on، وشهدت اكتشاف دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة للكمين الذي كاد أن يورطه فيه عمه عبد الحميد الذي يقدم دوره الفنان سيد رجب.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. أحمد رزق يخطط للانتقام من أمير كرارة

وطلب فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق من الحاج عبد الحميد أن يهاتف ياسين في الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي ويطلب منه أن يقابله حتى يأتي معه ويصل إليه وينتقم منه وبالفعل نفذ له هذا الأمر.

ولكن دكتور ياسين شعر بأن هناك كمينا مخططا له من عمه فأرسل المعلم سعيد في المكان الذي كان مقرر أن يتقابل فيه مع عمه وبالفعل اكتشف الكمين وهرب سريعا قبل أن يراه فاروق وينتقم منه.

ياسين يقرر مراقبة عمه

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، ولكن قرر ياسين مراقبة عمه ليكتشف أنه يعلم مكان الخزنة الخاصة بوالده، والتي يضع بها الدولارات التي كان يبحث عنها.