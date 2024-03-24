ملخص الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي.. زواج أحمد رزق وملك قورة

انطلقت منذ قليل، الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة يوميا في التاسعة مساء عبر شاشة قناة on والذي يقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي.

ملخص الحلقة 14 مسلسل بيت الرفاعي

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي، زواج فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق من رقية «ملك قورة»، وسط حالة كبيرة من الحزن الذي أصاب زوجته داليا التي تجسد شخصيتها دنيا المصري.

الحزن يسيطر على ملك قورة

ولم يتوقف الحزن عند داليا فقط ولكن كانت أيضا رقية تتزوجه وهي حزينة للغاية بسبب رفضها لهذا الزواج ولكنها كانت مغلوبة على أمرها واضطرت لذلك بعد ضغطه عليها وعدم توفر مكان آخر تذهب إليه.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب، وملك قورة ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين.