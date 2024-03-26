مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. كشف السر وراء ظهور عايدة رياض

تطورت أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، بمحاولة دكتور ياسين الذي يجسد شخصيتة الفنان أمير كرارة، الكشف عن سبب ابتعاد والدة فاروق الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق عنه.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. تهديد عايدة رياض

وبالفعل كشفت السيدة التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، والدة فاروق، خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، عن السبب، وأخبرت ياسين أنه كان يجري تهديدها من قبل والده الحاج محمود الرفاعي، أنها إذا تحدثت سيقتلها هي وابنها.

وتابعت السيدة بأن والده محمود الرفاعي لفق لها قضية آداب، ليبعدها عن سيد شقيقه، وبعدما خرجت من السجن، أجبرها أن يقطع علاقته بها، لكن سيد كان يحبها ولم يتمكن من هجرها، وظلا على علاقة مع بعضهما وتزوجا عرفي حتي حملت في فاروق، لكن الحاج محمود الرفاعي عندما علم بهذا الأمر أخذ الطفل منها، واتفقت هي وزوجها أن يهربا.

كانت المفاجأة أن الحاج محمود الرفاعي وشقيقه الحاج عبد الحميد، قتلا شقيقهما سيد قبل هروبه.