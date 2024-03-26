مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. سيد رجب يخطط لقتل أحمد رزق

شهدت الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، كثيرا من الأحداث التي كان من بينها تخطيط الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، لقتل ابن شقيقه فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. سيد رجب يشدد على ضرورة قتل أحمد رزق

وذهب الحاج عبد الحميد ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي لأحد الرجال، الذين كان يعمل معهم، وهدده وطلب منه أن يقتل فاروق، وأن تصيب هذه المرة، بعدما كشفت الأحداث أنه هو من كان وراء ضرب النار على داليا زوجة فاروق ليلة زفافهما، والتي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري.

وأخبر عبد الحميد هذا الرجل، أنه إن لم ينفذ سيخبر فاروق بكل شيء، وسيخبره أنه هو من حاول قتله المرة الماضية، لكنه إذا نفذ سيعطيه مبلغا كبيرا من المال، وأعطاه المسدس الخاص به.