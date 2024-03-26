أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب والعشاء في اليوم الـ16 لشهر رمضان، في القاهرة والمحافظات لعام 1445 هجريًا، والموافق 26 مارس 2024.

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الثلاثاء 16 رمضان في القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط وأسوان.

تستعرض «الوطن» من خلال مواقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب والعشاء، غدًا الثلاثاء بالقاهرة وبعض المحافظات، وهي كما يلي:

مواقيت الصلاة يوم 16 رمضان بالقاهرة

المغرب: 6:10 دقيقة مساء

العشاء: 7:28 دقيقة مساء

سحور: 2:04 دقيقة صباحا

إمساك:4:04 دقيقة صباحا

الفجر: 4:24 دقيقة صباحا

الظهر : 12:00 ظهرا

العصر: 3:30 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 16 رمضان

المغرب: 6:16 دقيقة مساء

العشاء: 7: 35 دقيقة مساء

سحور: 2:08 دقيقة صباحا

إمساك : 4:08 دقيقة صباحا

الفجر: 4:28 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة في طنطا 16 رمضان

المغرب: 6:12 دقيقة مساء

العشاء: 7:30 دقيقة مساء

سحور: 2:04 دقيقة صباحا

إمساك: 4:04 دقيقة صباحا

الفجر: 4:24 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة فى أسيوط