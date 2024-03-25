موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 25-3-2024.. «اعرف هتفطر امتى؟»

ساعات قليلة وينطلق إفطار اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك 2024، الذي يحل مع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 25-3-2024، وهو التوقيت التي يرغب أبناء الإسكندرية في معرفته من أجل صلاة المغرب في موعدها الصحيح.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 25-3-2024، وفقاً لما ورد في إمساكية شهر رمضان بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:15 مساءاً، بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

ويعد موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 25-3-2024 هو موعد أقل نسبياً بالمقارنة بالمواعيد الأخرى، إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:15 مساءاً، وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

ويكون موعد الافطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم الاثنين 25-3-2024 بالتحديد مع بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:15 مساءاً.