موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024.. «اعرف هتفطر إمتى؟»

7 ساعات تفصلنا عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024، الموافق 15 رمضان 1445، والذي يأتي بنفس موعده أمس دون تبكير أو تأخير، بينما تزداد عدد ساعات الصيام دقيقة واحدة مقارنة بالأمس، وذلك وفقًا لمواقيت الصلاة المُعلنة يوميًا في إمساكية رمضان 2024 بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 25-3-2024، وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويولي آلاف المسلمين، خصوصًا السيدات أهمية كبرى لموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم 25-3-2024 والموافق نصف رمضان، إذ تحرص السيدات على الانتهاء من إعداد أشكال وأصناف مختلفة ومتعددة من الطعام على مائدة الإفطار بالتزامن مع رفع أذان المغرب طوال أيام الصيام.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الاثنين 25-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الإثنين 25-3-2024، الموافق 15 رمضان 1445 في تمام الساعة 6:11 مساءً، بينما يصل عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و3 دقائق، إذ يأتي بالتزامن مع غروب الشمس، وظهور الشفق الأحمر في السماء.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويحين موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر رمضان بعد رفع أذان المغرب بنحو 10 دقائق فقط، إذ تقام الصلاة في تمام الساعة 6:21 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الإثنين 25-3-2024

وحددت إمساكية رمضان 1445، موعد الإفطار اليوم في الفيوم الإثنين 25-3-2024، في تمام الساعة 6:11 بالتزامن مع رفع أذان المغرب.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم بحسب إمساكية رمضان 2024 كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم.. يرفع الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم.. يرفع الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. يرفع الساعة 7:28 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم.. تؤدى عقب انتهاء صلاة العشاء وفقًا لكل مسجد.