موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 25-3-2024.. وعدد ساعات الصيام
كتب:
عصام علم الدين
12:01 م | الإثنين 25 مارس 2024
موعد أذان المغرب بالمنوفية
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين، إذ سيكون في تمام الساعة 6:11 مساء، وبذلك تبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ15 من شهر رمضان 14:05 ساعة.
وتؤدى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:29 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
ووفقا لإمساكية شهر رمضان، جاءت مواقيت الصلاة كالآتي:
أذان الفجر .. الساعة 4:26
أذان الظهر .. الساعة 12:02
أذان العصر .. الساعة 3:31
أذان المغرب .. الساعة 6:11
أذان العشاء .. الساعة 7:29