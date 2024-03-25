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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 25-3-2024.. وعدد ساعات الصيام

كتب:

عصام علم الدين
12:01 م | الإثنين 25 مارس 2024
موعد أذان المغرب بالمنوفية

موعد أذان المغرب بالمنوفية

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين، إذ سيكون في تمام الساعة 6:11 مساء، وبذلك تبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ15 من شهر رمضان 14:05 ساعة.

وتؤدى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:29 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، جاءت مواقيت الصلاة كالآتي:

أذان الفجر .. الساعة 4:26

أذان الظهر .. الساعة 12:02

أذان العصر .. الساعة 3:31

أذان المغرب .. الساعة 6:11

أذان العشاء .. الساعة 7:29

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بقلم عصام علم الدين