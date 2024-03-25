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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024 وعدد ساعات الصيام

كتب:

آية حسنين
02:41 م | الإثنين 25 مارس 2024
شهر رمضان

شهر رمضان

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024 حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية، من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم، إذ يتغير الموعد كل يوم عن اليوم السابق لها بمعدل زيادة دقيقة أو دقيقتين.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024 يحين الساعة 6 مساء و9 دقائق.

أما إقامة الصلاة فتكون بعد دقائق من رفع الأذان، ليحين موعد الإقامة الساعة 6 مساء و13 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وبلغت عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024 نحو 14 ساعة و6 دقائق، بداية من أذان الفجر الساعة 4 فجرا و23 دقيقة، حتى موعد أذان المغرب الساعة 6 مساء و9 دقائق.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

ويحل موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 10 أبريل، وفقا لإمساكية شهر رمضان المحددة من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية.

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بقلم آية حسنين