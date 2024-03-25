إفطار المطرية يجمع المصريين والعرب.. وزير وغفير على مائدة واحدة (صور وفيديو)

ترابيزات متراصة إلى جوار بعضها البعض، تزينها مفارش مزركشة وأنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات بطول نحو 1000 متر مربع، تكسو الفرحة وجوه المشاركين في مائدة إفطار المطرية التي كان عنوانها «المحبة ولمة العيلة»، إذ اجتمع عليها وزراء وشخصيات عامة ومشاهير وفنانون، تناولوا الإفطار جميعا إلى جوار بعضهم البعض، لا فرق بين وزير ومواطن عادي، الكل هناك في المطرية تناول نفس الإفطار وجلس على نفس الترابيزة.

مائدة إفطار المطرية

السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كانت أول الحاضرين على مائدة إفطار المطرية، التي امتدت لـ1000 متر وضمَّت نحو 10 آلاف شخص من المصريين والعرب والمشاهير والمواطنين، بحسب محمد مفتاح، أحد منسقي إفطار المطرية، لـ«الوطن»: «كنا حريصين على دعوة وزيرة الهجرة، خاصة مع وجود ضيوف من برا مصر، علشان كده قولنا لازم وزيرتنا تكون في شرف ضيافتنا، والحمد لله لبت الدعوة وقعدت في وسط الناس وسمعت ليهم».

نحو 570 منضدة، رصَّها الأهالي في الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، ليكونوا مائدة إفطار المطرية التي جمعت الكثير من المشاهير، إذ استغرق تجهيزها نحو شهرين بحسب «مفتاح»، بينما بدأت دعوات الضيوف منذ نحو 15 يوما مع قدوم شهر رمضان المبارك: «بدأنا نستغل كل اللي ليه علاقة بأي شخصية مشهورة، سواء وزير أو سفير أو حتى الضيوف اللي كانوا بيشرفونا السنوات اللي فاتت، وبدأنا نعمل دعوات مع قدوم شهر رمضان، كنا حابين عيلتنا تكبر كمان وكمان، وعاوزين نوصل رسالة للعالم إن مصر كلها عيلة وحدة وإن لّمة العيلة وعادتنا لسه موجودة».

وزيرة الهجرة تشارك في مائدة إفطار المطرية

الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، احتفت بمشاركة الوزيرة سها جندي في مائدة إفطار المطرية، إذ حرصت على إعادة نشر الفيديوهات التي تظهر بها عبر الصفحة، كما حرص أهالي المطرية على الترحيب بالوزيرة، بحسب «مفتاح»: «الناس رحَّبت بمعالي الوزيرة اللي صّممت تقعد جنبهم والاستماع لهم رغم تخصيص بعذ الترابيزات للضيوف من الوزراء والمشاهير، وهي سيدة متواضعة جدا ومحبة».

لم تكن «جندي» هي الوزيرة الوحيدة على مائدة إفطار المطرية، بل شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أيضا في المائدة، دعما منه لجهود الأهالي التطوعية في تنظيم أكبر مائدة رمضانية، وحرص على التقاط صورا تذكارية مع الحضور، بينما شاركت وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم أيضا، في خطوة تُعد رسالة واضحة أننا جميعا متحابون لا فرق بين وزير ومواطن، بحسب أحد منظمي إفطار المطرية: «كلنا واحد مفيش فرق والوزراء أكلوا من نفس الأكل».

لم ينسَ منظمو المائدة، دماء الفلسطينيين التي تسيل غدرا على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ حرصوا على أن تكون فلسطين الحّرة حاضرة في كل تفاصيل تجهيز مائدة إفطار المطرية، بحسب «مفتاح»، تضامنا مع الشعب الأبّي، ودعما لصمود أهالي غزة: «عملنا كل حاجة علشان نتضامن مع أهالي غزة المكلومين، جهزنا صواني عليها صور شهداء غزة وعلم فلسطين، بخلاف تزيين الشوارع بعلم فلسطين، بنقول للعالم إن موقف مصر الرسّمي والشّعبي واحد وإن القضية الفلسطينية هي قضيتنا».